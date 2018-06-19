كورسات إنجليزي لأطفال مطروح في مكتبة مصر العامة

أعلنت سحر صابر، مدير عام مكتبة مصر العامة بمطروح، أنه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر تم استئناف كورسات اللغة الانجليزية للأطفال من سن 4 الى 10 سنوات، وذلك يومي الأحد والأربعاء الساعة الخامسة الى السابعة، وذلك للمجموعة الأولى، ويومي الاثنين والخميس من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساء للمجموعة الثانية.



وأضافت صابر أنه سيتم بدء كورس الرسم للأطفال من سن 6 سنوات وذلك يومي الاثنين والخميس من الساعة السابعة مساء حتى الساعة التاسعة مساءً.



وأشارت "سحر"، إلى أنه يتم بشكل دوري عمل المزيد من الأنشطة المختلفة للأطفال وعمل المزيد من الدورات التدريبية المكثفة، للعمل على إثراء الحركة المعرفية في المحافظة.