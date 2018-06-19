وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة الكلى الجديدة بكوم النور

أجرى الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جولة تفقدية بمركز طب الأسرة بكوم النور ،حيث قام بتفقد وحدة الغسيل الكلوى الجديدة للوقوف على مدى جاهزيتها لبدء العمل بها لخدمة المرضى، حيث اطمأن على جميع التجهيزات الخاصة بالوحدة وتجهيز محطة معالجة المياه الخاصة بالوحدة وكذلك قسم التعقيم والمغسلة.



وصرح مكي بأن المكان تم تجهيزه بعدد 20 ماكينة غسيل كلوى وسرير للمرضى حيث ضم المكان ثلاث قاعات وتم توزيع الماكينات على الثلاث قاعات ، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي عشرة ملايين جنية ، شملت تجهيز المكان من أجهزة طبية وأعمال إنشائية وتشطيبات ، وكذلك محطة المياه الخاصة بالوحدة وتجهيزه بالمستلزمات المطلوبة للتشغيل.



وأكد ان مساهمات رجال المجتمع المدنى بقرية كوم النور هى الأساس فى تنفيذ هذا العمل ، حيث اشاد بهذا الدور العظيم موجها لهم كل الشكر والتقدير على تعاونهم مع مديرية الصحة بالدقهلية لإنجاز هذا العمل، وأكد ان المديرية قامت بتوفير الطاقم الطبى من الأطباء والتمريض والفنيين لبدء التشغيل.



كما قام بتفقد التوسعات الجديدة التى تتم بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر حيث تفقد محطة المعالجة الجديدة والتي تتسع حتى 40 ماكينة غسيل كلوي اضافية لتستوعب الطاقة الاجمالية للمستشفى 70 ماكينة غسيل كلوي.



وتفقد أيضا أعمال المدخل الجديد للمستشفي والمصعد الكهربائي الجديد وتفقد الاستقبال بعد التطوير ووحدة الانعاش القلبي الرئوي والتوجيه بأهمية الاستعداد التام لاستقبال جميع الحالات علي مدار الساعة،وقام وكيل الوزارة بمراجعة معدلات التردد بالعيادات الخارجية بعيادة الكلي وعيادة المسالك وتلاحظ ان معدلات التردد تتجاوز في بعض الايام اكثر من 100 حالة بالعيادة الواحدة.



كما تفقد الدور الثالث ووحدة الكلي الجديدة المجهزة لتتسع حتي 26 ماكينة غسيل كلوي كما تفقد المكان الجديد المجهز لتقديم خدمة غسيل الكلي الطوارئ، وقام بتفقد قاعة المؤتمرات الجديدة بالدور الرابع وكذلك سكن الاطباء الجديد وتم التوجيه بتجهيزه على اعلى مستوى.



وفى نهاية الجوله وجه الدكتور سعد مكى الشكر لإدارة المستشفى على ما يقومون به من جهد لخدمة المرضى وان هذه التوسعات تعد نقلة كبيرة فى خدمة مرضى الفشل الكلوى بالمحافظة.