حجازى: درجات الرأفة لطلاب الثانوية تطبق بعد رصد النتيجة.. فيديو

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم توزيع 3 عصا إلكترونية على كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة وبطاريات لتفتيش الطلاب بشكل جيد.



ونوه "حجازى" خلال كلمته بمؤتمر صحفى، اليوم، الثلاثاء، بأنه تم تغيير رؤساء اللجان التى شهدت أعمال شغب ومنها دار السلام، لافتًا إلى أنه لا يرى أي مبرر من شكاوى الطلاب من مادة اللغة الإنجليزية، حيثُ إن تصحيح العينة العشوائية أبدت 89.3% نسبة النجاح.



وأشار "رئيس قطاع التعليم" إلى أن الشريحة الأولى التي حصلت على ما يتراوح من 90% لـ100% من الدرجة النهائية بلغت نسبة 24.9%، أما الشريحة الثانية من 80 لـ 90 بنسبة 24.72%.



وأوضح أن درجات الرأفة تطبق بعد رصد النتيجة لتغيير حالة الطالب، مناشدًا الطلاب التقدم بالتظلمات فى حال الشعور بعدم الرضا عن الدرجات للحصول على حقوقهم.