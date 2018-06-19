نقابة الصحفيين: تجميد الروابط والشُعب المنتهية مدتها القانونية

أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين المشرف على الشعب والروابط بالنقابة عن تجميد أعمال الشعب والروابط التى انتهت المدد القانونية لمجالس إدارتها ، لحين إجراء انتخابات جديدة تسفر عن مجالس جديدة منتخبة لها.



وقال الزناتى فى تصريحات له إن القرار صدر عن مجلس النقابة بهدف تنفيذ اللائحة الخاصة بعمل الشُعب والروابط التى تنص على إجراء انتخابات المقرر والمجلس كل عامين ، وضمان انتظام العمل بها .



وأوضح السكرتير العام المساعد أن الشُعب التى تقرر تجميد أعمالها حتى إجراء إنتخابات بها هى ( شعبة الصحفيين العماليين، شعبة الصحفيين الفنية، شعبة محررى المراجعين، شعبة محررى السياحة، شعبة محررى الشئون الخارجية).