التعليم: 9 حالات غش في امتحان الفيزياء و7 في التاريخ.. فيديو

أكد الدكتور رضا حجازي، المشرف على امتحانات الثانوية العامة، أن امتحان مادتي التاريخ والفيزياء اليوم لطلاب شعبتي الأدبي والعلمي، كانت في مستوى الطالب المتوسط.



وقال "حجازي"، في مؤتمر صحفي له، اليوم "الثلاثاء"، إن امتحانات اليوم شهدت 9 حالات مخالفة في امتحان الفيزياء منها "2 غش بالموبايل، وحالة تشيير، و6 حالات موبايل مغلق".



وأضاف أنه في امتحان مادة التاريخ تم رصد 7 حالات مخالفة هى "1 تشيير، و5 حالات غش بالموبيل، وحالة موبايل مغلق".



