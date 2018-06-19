مياه مطروح: تمويل مشروعات بنية تحتية بأكثر من مليار جنيه

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن المحافظة قامت هذا العام بتمويل وتنفيذ مشروعات بنية تحتية من مياه وصرف صحي وصرف مياه أمطار وغاز طبيعي وكهرباء ورصف، بشكل غير مسبوق وبخطة استثمارية ضخمة تجاوزت المليار جنيه، وهي أعلى خطة على مستوى الجمهورية وفي تاريخ مطروح.



وأشارت إلى أنه يتم المتابعة يوميا مع الملاحظات التي تظهر نتيجة تنفيذ ذلك في وقت قياسي، ونظرًا لدخول موسم الصيف ودخول مشروع تطوير الصرف الصحي الخدمي في ذروة الموسم، قبل أن تتاح للشركة الوقت الكافي لضبط المنظومة الجديدة من استكمال أعمال التطهير وتجربة الشبكات ورفع مستوى المطابق لمنسوب الأسفلت الجديد.



وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم التعاقد على المشروعات الجديدة بشهر فبراير 2018 والتنفيذ لمدة عام وتم الانتهاء من المشروعات بمنتصف شهر مايو 2018، أى قبل الانتهاء من المدة بـ6 أشهر من تاريخ تسليم الأعمال المتعاقد عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الصرف الصحي بمنطقة باب البحر وعزبة الأفراد تم انجازهم بنسبة 90 %، وأن هذه الأعمال تتم في حدود المعدلات الطبيعية.