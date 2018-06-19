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فن

بوسى شلبى عن آمال فريد: رحلت قطة السينما

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:45 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الإعلامية بوسى شلبى تعليقا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تنعى فيه الفنانة آمال فريد، التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 80 عامًا.

وقالت بوسى شلبى: "رحلت في صمت الرائعة قطة السينما الفنانة (آمال فريد) بعد صراع مع المرض.. كم كانت رقيقة وجميلة الشكل وجميلة القلب".

يذكر أن الفنانة آمال فريد، رحلت صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم نقلها قبل أيام الى مستشفى المعلمين ووضعت تحت العناية المركزة ولكن لم تستمر طويلا حتى وافتها المنية.

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