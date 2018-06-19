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فن

غدا.. عقد قران مى سليم ووليد فواز بحضور الأهل والأصدقاء

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:36 م
صدى البلد
شيرى نبيل
يعقد الفنان وليد فواز عقد قرانه على الفنانة مي سليم، غدًا الأربعاء، بحضور أسرة الفنانين وأصدقائهما.

وأكدت النجمة مي سليم لـ"صدى البلد"، أنه سيتم عقد قرانها على الفنان وليد فواز في أحد مكاتب توثيق الزواج، لأنها أردنية الجنسية، بحضور عائلتيهما ومجموعة من الفنانين والأصدقاء، ومن المقرر أن يتم حفل الزفاف في الأيام المقبلة.

ونشأت قصة الحب بين فواز ومي، في مسلسل "الرحلة" الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع، وأميرة العايدي، إيهاب فهمي، ثراء جبيل، محمود حجازي، إسلام جمال محمد مهران، وغيرهم، وهو قصة نور شيشكلي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام على، وإنتاج "سليميديا" للمنتجة مها سليم، وشركة "تريلر" لأحمد سمير، و"ماكس برودكشن" ويمثلها تامر تمام.

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