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اقتصاد

853 مليون جنيه قيمة التداول في ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:32 م
صدى البلد
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 903.758 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 184 مليون ورقة مالية بقيمة 853 مليون جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.61% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.63%، والعرب على 8.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.73% من المعاملات فى البورصة، وكان باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.26%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 11.6 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 38.9 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 16067 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 16158 نقطة.

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