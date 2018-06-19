جماهير المونديال تشيد بـ مصر_اكتشف_استثمر بروسيا.. فيديو

بثت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فيديوهات للقاءات مع الجماهير المصرية والأجنبية علي هامش مباراة كأس العالم 2018 و التي تجري بين المنتخبين المصري والروسي بمدينة سان بطرسبرج الروسية، ضمن الجناح المخصص لمصر فى منطقة التشجيع "FAN ZONE" بمدينة سان بطرسبرج بروسيا والتى يتم من خلالها الترويج وعرض خريطة مصر الاستثمارية على كافة الحضور والمشجعين من مختلف دول العالم.



وعلق أحد المشجعين وهو روسي الجنسية، بأن استغلال المونديال لإطلاق تلك المبادرات يعد فرصة كبيرة، خصوصا وأن مصر لديها تاريخ عظيم، ويمكن الترويج للاستثمارات علي مستوي العالم، إذ أن المال والأعمال هام لبناء الشعوب.



وقالت إحدى العاملات في المجال التسويقي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و تدعي " فيكتوريا" أنها مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية جيدة، خصوصا وأنها تعرفت علي الفرص الاستثمارية والمشروعات بمصر والمجالات الأكثر جذبا ومن بينها المشروعات التعليمية.



وثمن مجموعة من بعض المشجعين المصريين من مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤكدين أن المبادرة جيدة خصوصا و أن مصر هي البلد الوحيد الذي يعرض فرصه الاستثمارية بالمونديال.



وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حملة ترويجية بعنوان " "مصر – اكتشف واستثمر" والموقعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بغرض الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.



وقال المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "إن فريق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقائمين على خريطة مصر الاستثمارية يتواجدون فى روسيا بهدف الترويج للفرص الاستثمارية"، موضحا أن حملة "مصر – اكتشف واستثمر" تشارك على الصعيد العالمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع الجماهير الموجودة في روسيا لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة في مصر.



وقام فريق من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعرض خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر، كما تلقي الخريطة الضوء على قصص نجاح المستثمرين في مصر في مختلف القطاعات.



ويمكن الوصول إلى موقع حملة “مصر – اكتشف واستثمر” من خلال هذا الرابط: www.investinegypt.gov.eg وهو مخصص لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا "فيفا 2018"، مع روابط لمعلومات حول الاستثمار في مصر.

