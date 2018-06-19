ننشر الأرقام المخصصة للاستفسار عن أماكن سحب البصمة لحجاج القرعة

خصصت وزارة الداخلية رقم تليفون للإستفسار والإستعلام عن اماكن سحب البصمة الحيوية للحجاج الفائزين بالقرعة وهو (0227983000) أو الخط الساخن رقم (16161).



واعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها انه تقرر سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج الفائزين بالقرعة إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 يونيو الجارى حتى يوم 1 يوليو القادم عدا يوم 29 يونيو مع الوضع فى الإعتبار أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم.



وذلك فى ضوء إضطلاع قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على الفائزين بقرعة الحج لهذا العام (1439هـ /2018 م) ، وفى إطار قيام السلطات السعودية هذا العام بتطبيق نظام سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج كشرط لإصدار التأشيرة.