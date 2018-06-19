ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ننشر الأرقام المخصصة للاستفسار عن أماكن سحب البصمة لحجاج القرعة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:30 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
خصصت وزارة الداخلية رقم تليفون للإستفسار والإستعلام عن اماكن سحب البصمة الحيوية للحجاج الفائزين بالقرعة وهو (0227983000) أو الخط الساخن رقم (16161).

واعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها انه تقرر سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج الفائزين بالقرعة إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 يونيو الجارى حتى يوم 1 يوليو القادم عدا يوم 29 يونيو مع الوضع فى الإعتبار أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم.

وذلك فى ضوء إضطلاع قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على الفائزين بقرعة الحج لهذا العام (1439هـ /2018 م) ، وفى إطار قيام السلطات السعودية هذا العام بتطبيق نظام سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج كشرط لإصدار التأشيرة.

ترشيحاتنا

غدا.. عقد قران مى سليم ووليد فواز بحضور الأهل والأصدقاء

بالغش اتجمعنا تنشر صورًا من امتحان فيزياء الثانوية..والتعليم تتتبعها

ميدو يوجه تحذيرا شديد اللهجة لجهاز منتخب مصر بسبب محمد صلاح

كأس العالم 2018.. صدمة في تشكيل كولومبيا أمام اليابان

لحظة نسف برجي تبريد نوويين في أمريكا.. فيديو

مباراة كولومبيا واليابان بث مباشر

يوتيوب مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر لجميع السرعات

الأهلي يستعين ببرنامج جديد للقياسات البدنية

شاهد.. حيوان الليمور يتنبأ بنتيجة مباراة مصر وروسيا

كأس العالم 2018..أزمة مدوية فى تونس بعد الخسارة أمام الإنجليز

إبراهيموفيتش يوجه رسالة قوية إلى محمد صلاح

قبل مواجهة مصر.. مفاجأة كبرى تضرب منتخب روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحضان والقبلات طالبات الثانوية العامة يحتفلن بسهولة التاريخ .. صور

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور

فيديو

التعليم: 9 حالات غش في امتحان الفيزياء و7 في التاريخ.. فيديو
فرحة عارمة بعد سهولة الفيزياء والتاريخ.. وطالبات: يا رب سهل الباقي
عاطف شادي: مباراة مصر وروسيا صعبة ونثق في الفوز.. فيديو
شاهد.. المشجعون المصريون بروسيا : "إن شاء الله منتخبنا هيشرفنا"
كرم كردي: لاعبو المنتخب جاهزون وحريصون على الفوز.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟