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أخبار العالم

مسئولون إسرائيليون: الطائرات الورقية تفوقت على صواريخ حماس

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:30 م
صدى البلد
سيلينا الامير
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "مسئولين كبارا في الصندوق القومي الإسرائيلي أكدوا أن الأضرار الناجمة عن الطائرات الورقية الحارقة للأراضي الزراعية والمفتوحة تجاوزت الأضرار التي أصابت الأراضي المفتوحة خلال حرب 2014 والتي استمرت لمدة 50 يوما".

ووفقا لـ"معاريف"، أكد المسئولون في الصندوق القومي الإسرائيلي أن الأضرار التي لحقت بالأراضي المفتوحة طوال الخمسين يوما أقل بكثير من الأضرار التي نجمت بالأراضي الزراعية بسبب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، حيث تم حرق 3500 دونم زراعي فقط طوال حرب 2014 بسبب سقوط صواريخ حماس والقذائف على الأراضي الزراعية في غلاف غزة".

وقال ضابط عسكري رفيع لـ"معاريف" إن "البديل عن الطائرات الورقية هو الحرب، وأنه إذا ما أفرطنا في استخدام القوة والعنف ضد مطلقي الطائرات الورقية قد ننجر إلى حرب جديدة في غزة، الأمر الذي سيستدعي نزولكم للملاجئ المحصنة وهذا ما لا ترغبون به في الوقت الحالي".

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