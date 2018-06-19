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ضبط 16 حالة غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ.. فيديو

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:35 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه "تم ضبط 9 حالات غش فى مادة الفيزياء و7 حالات فى مادة التاريخ اليوم".

وأضاف "حجازى" خلال كلمته بمؤتمر صحفى،اليوم الثلاثاء، أنه "تم حرمان أحد الطلاب من الامتحانات لمدة عام بسبب الغش من الهاتف المحمول فى مادة الفيزياء"، لافتًا إلى أن أحد الطلاب استخدم سماعة فى الغش بإحدى لجان سوهاج مما يؤدي إلى حرمانه من الامتحان عاما.

ونوه "رئيس قطاع التعليم" إلى أنه تم حرمان طالب من امتحان مادة التاريخ بسبب حيازة هاتف مغلق، مؤكدًا أن الجهات الأمنية العليا تحقق فى واقعة حيازة أحد الطلاب لكتاب المادة.

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