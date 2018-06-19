ألمانيا تعلن دعم ومساندة الفراعنة في مباراة مصر وروسيا

وجهت السفارة الألمانية بالقاهرة رسالة إلى الجمهور المصري وذلك قبل مباراة مصر وروسيا في كأس العالم والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء.



وذكرت السفارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نتمنى الفوز للفراعنة في مباراة اليوم أمام الدب الروسي وإسعاد 100 مليون مصري، والتخلص من عقدة كابتن مجدي عبد الغني من سنة 1990 وخلوا بالكوا لحد آخر دقيقة في المباراة".



ويواجه المنتخب المصري منتخب روسيا اليوم في الثامنة مساء في محطته الثانية بالمونديال عقب لقاء الأوروجواي الذي انتهى بفوز الأخيرة بهدف نظيف، بينما نجحت روسيا في الفوز على المنتخب السعودي بخمسة أهداف في المباراة الافتتاحية للمونديال.