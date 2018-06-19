وزيرة الصحة فى مرمى نيران البرلمان.. 3 طلبات إحاطة بعد مرور 6 أيام من توليها المنصب.. نواب: هناك نقص في أصناف الأدوية.. توقف مستشفى كرداسة 5 سنوات.. والطوارئ لا تليق بحجم الدولة

3 طلبات إحاطة لوزير الصحة الجديدة

أول طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب خروج مستشفى كرداسة عن الخدمة

ممتاز دسوقى: أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية خارج نطاق الخدمة

شريف الوردانى يطالب وزيرة الصحة بحل أزمة نواقص الأدوية

لم يمر سوى 6 أيام على تولى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، مهامها، وشهدت التشكيل الجديد تعيين 12 وزيرا جديدا وبقاء 20 من الحكومة السابقة، والتى كان من بينها تعيين الدكتورة هالة مصطفى، كوزيرة الصحة، إلا أنها على الرغم من عملها منذ يومها الأول وقيامها بالعديد من الجولات الميدانية، ولكن توالت عليها طلبات الإحاطة من قبل النواب، والتى يرصدون فيها إهمال المستشفيات تارة، ونقص الأجهزة والمعدات تارة أخرى.فى البداية وجه المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، أول طلب إحاطة عاجل للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن معاناة المواطنين والأهالى بمدينة كرداسة والقرى التابعة من أجل الحصول على الخدمة الصحية والعلاجية نظرًا لتوقف المستشفى المركزى بكرداسة بالجيزة عن العمل قرابة الـــ 5 سنوات بسبب قرار إعادة ترميمها وتأهيلها للعمل من جديد ، الأمر الذى أدى إلى استياء الأهالى من طول فترة غلق المستشفى وخروجها عن الخدمة ، والتى تخدم الآلاف من المواطنين بالمدينة وقراها في الوقت الذى يوجد آلاف المرضى الفقراء .وطالب علاء والى وزيرة الصحة بمراعاة ظروف المرضى البسطاء والفقراء وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من إجراءات الترميم والصيانة للمستشفى ، وإعادتها للخدمة من جديد خلال الأيام القادمة لتخفيف العبء عن آلاف المرضى من الفقراء ومحدودى الدخل الذين لا يستطيعون تحمل نفقات العلاج ولا مشقات السفر حيث أنهم يترددون على المستشفيات البعيدة والخارجة عن نطاق المدينة والمحافظة الأمر الذى يكبدهم نفقات كثيرة لتلقى العلاج والمتابعة الصحية .فيما تقدم النائب ممتاز دسوقى نائب صدفا والغنايم بمحافظة اسيوط، بطلب احاطة لمجلس النواب لتوجيهه للدكتورة هالة زايد وزير الصحة، حول أوضاع أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.وقال النائب إنه على الرغم من وجود قرار يلزم جميع المسيتشفيات الحكومية والخاصة بتقديم العلاج المجانى باقسام الطوارئ لاول 48 ساعة، إلا أن نقص الامكانات المادية والبشرية يحول دون تنفيذ هذا القرار.وأضاف النائب أن أوضاع أقسام الطوارئ وبخاصة فى المستشفيات الجامعية لا تليق أبدا بحجم دولة مثل مصر، تضع الصحة على راس اهتماماتها، فهناك نقص شديد فى الامكانات والمستلزمات الطبية، كما ان المستشفيات تمتنع عن تقديم الخدمات الاولية للمرضى بحجة عدم وجود مستلزمات طبية.وأشار النائب إلى أن مستشفى صدفا والغنايم المركزى أكبر مستشفيات محافظة أسيوط، تعانى من نقص شديد فى الامكانات الطبية والبشرية، فهناك تراجع فى عدد الاطباء المتخصصين وكذلك فى المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية، لافتا إلى أن إنعدام الرؤية وغياب الرقابة السبب وراء هذه الازمة.وأكد النائب إلى أن هناك نقص شديد فى عدد اطباء "النوبتجية" بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، نظرا لتدنى مستوى الرواتب، ما أدى بالاطباء ذوى الكفاءات الى الهجرة بحثا عن فرص افضل، وكل هذا يعود بالسلب على المواطن حيث يتدنى مستوى الخدمات الطبية المقدمة اليه.وتقدم النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، ببيان عاجل لمجلس النواب موجه إلى الدكتورة هالة مصطفى، وزيرة الصحة، بخصوص أزمة نواقص الأدوية المتكررة، مشيرًا إلى أن هناك أزمة كبيرة في نقص العديد من أصناف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة فى العديد من المحافظات.وقال النائب فى بيان له إن الدواء من السلع الأساسية والإستراتيجية الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو المساس بها، مضيفًا أن المواطنين في منطقة السلام يعانون أشد المعاناة في الحصول على الأدوية بسبب نقص تواجدها في كثير من الصيدليات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وهو ما يضر بصحة المواطنين.وطالب النائب الوزارة بأن تدرس خطة عاجلة للتنبؤ بنواقص الأدوية من خلال متابعة كل مستحضر وبدائله في السوق، والتأكد من إنتاج كل البدائل له بالسوق، تحسبا لأي نقص في أي منتج منهم، بالإضافة إلى تصميم قاعدة بيانات لجميع شركات الدواء المسجلة في مصر، سواء المحلية أو الأجنبية، بجميع أصناف الأدوية التي تنتجها بعدد خطوط إنتاجها والعبوات التي تنتج منها، وكيف يتم توزيعها.