رئيس الوزراء الياباني لمنتخب دولته: شدي حيلك يا بلد.. فيديو

وجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رسالة الى منتخب كرة القدم لبلاده قبل بدء مباراته الاولى اليوم الثلاثاء مع كولومبيا اعرب فيها عن دعمه لفريق بلاده في اطار مباريات الدور الاول لتصفيات كاس العالم روسيا2018



ونشرت سفارة اليابان في مصر، اليوم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة شينزو آبي للمنتخب الياباني و التي قال فيها: "الليلة بدأت اول مباراة للمنتخب الياباني في لعبة كرة القدم الاسطورية، هيا حققوا الفوز، (شدي حيلك يا يابان)، وهو ما عربته كتابة صفحته السفارة على بجملة "جارنباريي نيبون"

