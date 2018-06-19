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محافظات

محافظ بورسعيد: حسام حسن باق في منصبه بالنادي المصري

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:57 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤتمرا صحفيا، اليوم "الثلاثاء"، لتوضيح الموقف الحالي للنادي المصري، وذلك بحضور حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد المحافظ، خلال المؤتمر، أن النادي المصري شهد إنجازات عديدة خلال الثلاث سنوات الماضية في عهد الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن، المدير الفني للفريق، تمثلت في حفاظه على تواجده في المربع الذهبي، ووصوله لنهائي كأس مصر، ومباراة السوبر، ودوري المجموعات بالبطولة الكونفدرالية، وبالرغم من تلك النجاحات هناك لغط كبير في الشارع.

وشدد على أن حسام حسن باقي في منصبه، بعد أن حصل على الجنسية البورسعيدية، موضحا أن تواجده شرف للنادي كما هو شرف لحسام حسن، حيث صنع حالة يجب أن نكون جميعا على قدر المسئولية للحفاظ عليها، والجهاز له مسئولياته ومهامه داخل البساط الأخضر، لتحقيق طموحات أهل بورسعيد بأكملهم وليس جهاز أو مجلس بمفردهم، فلا يوجد أحد يستحوذ على كل شئ.

وشدد محافظ بورسعيد على أن كامل أبو علي رجل عظيم وأعطى للنادي المصري الكثير، ولكن هناك قانون ولجنة أوليمبية، والدولة لم يعد لها علاقة بهذا الأمر، خاصة وأن المجلس الحالي منتخب من الجماهير في انتخابات حرة نزيهة، ولم تتدخل الدولة في الاختيار، وعلى الجماهير إذا كانت ترغب في تغيير رأيها أن يكون ذلك عن طريق القنوات الشرعية القانونية وليس بالتظاهر واللافتات.

من جانبه، قدم الكابتن حسام حسن الشكر الي اللواء عادل الغضبان،علي دعمه، المستمر والوقوف مع الجهاز منذ تواجده، موكدا أن النادي المصري يمثل له الكثير ولا يستطيع الابتعاد عن الجمهور العظيم، مشيرا إلى أن الجميع يعمل من أجل الارتقاء بفريق الكرة واستمرار النتائج الإيجابية التي تحققت علي مدار ٣ سنوات، حيث أن هدفنا واحد هو صالح النادي المصري.

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