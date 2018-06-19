مؤلف إيطالي يزور محافظة الغربية للتعرف على حياة محمد صلاح .. صور

استقبل المحاسب محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية اليوم الثلاثاء، وفدًا إيطاليا برئاسة لوكا كايلولي المؤلف الرياضي المشهور للحديث عن حياة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومشاهدتهم للمباراة اليوم خصيصا لمشاهدة حب الجمهور المصري للاعب أثناء كأس العالم.



وعرض المؤلف "لوكا " أبرز الأسئلة حول نشأة وحياة النجم الفرعوني، حيث بدأ "إسماعيل" حديثه عن حياة صلاح الكروية ونشأته في قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، وحالة الحب التي يتلقاها من المصريين والعالم أجمع نتيجة لمجهوداته طيلة حياته، أنه عانى كثيرا في بداية حياته وكان عشقه الأول منذ صغره كرة القدم، إرادته القوية موضحا أن صناعة البطل تبدأ من خلال سلوكياته وتصرفاتهم مع الجمهور.



وطرح المؤلف سؤالا عن تأثير أغاني جماهير ليفربول لصلاح علي الفريق في معظم مبارياته؟.



وقال إسماعيل إن كريزما صلاح الشخصية الوسطية استطاعت بتوطيد علاقة الحب مع جماهير ليفربول وأوروبا وعشقهم لصلاح، أغنية صلاح منتشر في جميع ربوع مصر والوطن العربي أيضا، أتمني بتوطيد أواصر السلام والتسامح بين شعوب العالم عن طريق الرياضة كما طرح المؤلف سؤالا آخر عن تأثير صورة صلاح علي الأزمة الاقتصادية والإرهاب؟.



وأوضح وكيل الوزارة أن مصر مهد الحضارات ولا توجد أي أزمات، هناك قيادة حكيمة تدافع عن مصر ومقدراتها رغم وجود عوامل هدم خارجية، لكن صورة محمد صلاح أبرزت وسطية الإسلام في الغرب.