ملف عربي مشترك لاستضافة مونديال 2030

ذكرت مجلة فرانس فوتبول، أن المغرب، تدرس الترشح مجددًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، والمقرر إقامتها عام 2030، وذلك بعد 5 محاولات سابقة، لم يكتب لها النجاح.



وكانت آخر المحاولات المغربية لاستضافة المونديال، الأسبوع الماضي، بحصولها على 65 صوتا، مقابل 134 صوتا للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لاحتضان البطولة عام 2026.



وذكرت مجلة فرانس فوتبول، عبر موقعها الإلكتروني، أن المحاولة الأخيرة لم تثن ملك المغرب عن أمله في استضافة هذا العرس الكروي الكبير.



وأوضحت المجلة، أن المغرب ستلجأ هذه المرة، لوسيلة جديدة لاقناع الاتحاد الدولي، باستضافة المونديال، وذلك بعرض مشترك يضم الجارين تونس والجزائر.



وأشارت إلى أن اتحاد الثلاثي العربي لا يواجه أي عقبات، في ظل العلاقات الجيدة بين المغرب وتونس والجزائر، عكس الحال بالنسبة للثلاثي الأمريكي الذي سيستضيف مونديال 2026، رغم الخلافات السياسية الكبيرة بينهم.



ولفتت إلى أن فكرة ترشح الثلاثي العربي، يؤيدها خير الدين زطشي، رئيس اتحاد الكرة الجزائري، ونجوم كرة القدم في البلدان الثلاثة.