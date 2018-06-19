مجلس الصحفيين يناقش الإعانات وشئون الأعضاء والموظفين

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الدورى مساء غد الأربعاء برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة لمناقشة عدد من الملفات المهمة.



وأوضح حسين الزناتى السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن اعتماد محضر اجتماع المجلس السابق بتاريخ ‪21-5 2018‬، واعتماد توصيات هيئة المكتب بتاريخ 7-6- 2018.



وأضاف الزناتي فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الاجتماع يناقش أيضا تطورات قانون تنظيم الصحافة، ومناقشة ملف الإعانات، وملف القيد، ومناقشة تطورات طباعة دليل مشروع العلاج وفقا لقرار المجلس السابق، بالإضافة إلى مناقشة شئون الأعضاء، شئون الموظفين وما يستجد من أعمال.