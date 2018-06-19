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%30 خصما فى كورسات مكتبة مصر العامة للمتفوقين بالإعدادية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:20 م
خصم 30% على جميع
خصم 30% على جميع الكورسات بمكتبة مصر العامة للطلبة المتفوقين
نور محمود
أعلنت سحر صابر، مدير عام مكتبة مصر العامة بمطروح، اليوم، عن خصم 30% على جميع الكورسات والدورات التدريبية التي تقدمها المكتبة للمتفوقين بالشهادة الإعدادية.

وأكدت سحر صابر، ضرورة تقدم الطلبة المتفوقين الراغبين في الحصول على الخصم بصورة من شهادة الإعدادية من المدرسة.

جدير بالذكر أن المكتبة لها دور كبير في تشجيع الطلاب على مزيد من التفوق، حيث تقدم الكثير من الأنشطة للطلاب وبأقل تكلفة مما يساعد في إثراء الحركة المعرفية بمطروح.

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