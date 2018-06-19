سحر نصر تؤكد انفراد صدى البلد بإطلاق منصة التعليم الإلكتروني

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن إطلاق الوزارة اليوم الثلاثاء، منصة التعليم الإلكتروني على هامش الاجتماع الأسبوعي للعاملين بالوزارة للتعرف على المشكلات والاستماع للمقترحات بغرض تطوير العمل بالوزارة ضمن الخطة للترويج للاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.



وقالت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن المنصة الإلكترونية تستهدف بالأساس تدريب الموظفين على مستوى الجهات والقطاعات التابعة للوزارة على مستوى المحافظات بما في ذلك مكاتب الترويج التابعة، بغرض رفع كفاءة العاملين بـ"الاستثمار والتعاون الدولي" وإصقال مهاراتهم، ضمن استراتيجية الحكومة لتطوير الجهاز الإداري والخدمي بالدولة.



وأضافت أن تلك المنصة تقدم التدريبات والبرامج التدريبية في المجالات الإدارية والتنفيذية والتكنولوجية، بغرض رفع كفاءة العاملين لديها بما يضمن أداء سريعا لعملية صنع القرار وتنفيذه، موضحة أنه تم الحصول على منح من شركاء التنمية بغرض تطوير إجراءات العمل وتبسيطها ورفع كفاءة مهام التخطيط والإدارة والرقابة والتقييم لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.



وأشارت إلي أن تلك الاجراءات تستهدف تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة وإشراكها في التنمية، من خلال القضاء على معدلات الفقر وتسريع وتيرة التشغيل وفرص العمل، مؤكدة أن رفع كفاءة الموظفين بالوزارة يساعد على تحقيق تلك المستهدفات ويشجع فرص الاستثمار خصوصا وان أسلوب إدارة العمل يعتمد على الأساليب العلمية والتكنولوجية المتقدمة.



وسبق لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي إجراء سلسلة من التدريبات المتخصصة بواسطة خبراء دوليين بجانب الجولات الدراسية والتدريبية الخارجية المتخصصة في الموضوعات المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة بما يساعد الموظفين على التعامل مع التقنيات الحديثة وكيفية الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز البنية التكنولوجية والإدارية والمعلوماتية ضمن أهدافها الاستراتيجية.



وكان "صدى البلد" قد انفرد أمس الاثنين، بإطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي منصة تعليمية لموظفيها ضمن التوجهات لتحسين صورة مصر وجذب أكثر للاستثمار وتشجيع بيئة الأعمال في مصر بما ينعكس في النهاية على تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتمكين الفئات المهمشة والأكثر احتياجا.

