العناني والوزير يتفقدان المتحف الكبير ومشروع تطوير هضبة الهرم

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اليوم "الثلاثاء" مشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة ومشروع المتحف المصري الكبير، للوقوف على آخر تطورات الأعمال في كلا المشروعين.



وقد رافق العناني والوزير خلال الجولة كل من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هشام سمير مساعد وزير الآثار، والدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير والدكتور محمد إسماعيل المشرف على مشروع تطوير الهرم وأحمد عبيد المشرف على مكتب وزير الآثار.



وأوضح الدكتور وزيري أن اليوم شهد أيضا اجتماع يضم جميع الشركات والجهات المعنية بكلا المشروعين من بينهم شركة المقاولون العرب، وأوراسكمو بيسيكس وشركة الأمن وشركة الإدارة، استعرض خلاله كافة الجهود المبذولة من كافة الأطراف المعنية لتنفيذ كلا المشروعين.



وأكد أن وزارة الاثار بصفة خاصه والحكومة المصرية بصفة عامة تولي اهتماما خاصا بهذين المشروعين لحرصها على افتتاحهما في الوقت المحدد لهما، لما سيكون لهما من مردود ملموس على مستوى العالم أجمع.



من جانبه أضاف د. طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري لكبير انه تم تفقد آخر مستجدات سير العمل من الناحية الإنشائية وعمليات نقل وترميم الآثار والاستعدادات اللازم اتخاذها تمهيدا لافتتاح المرحلة الاولي للمتحف.



وأشار د. محمد اسماعيل إلى أن مشروع تطوير هضبة الأهرامات يدخل في مراحله الأخيرة ، وأن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء منه في الموعد لمحدد له.