بعد إعلان زواجها من وليد فواز.. 3 شائعات ارتباط بحياة مي سليم

في مفاجأة غير متوقعة ، أعلنت مي سليم خبر استعدادها للزواج خلال الساعات القادمة من الفنان وليد فواز بعد قصة حب قوية نشأت بينهما خلال تصوير مسلسل "الرحلة".





وبعيدًا عن هذا الإعلان غير المتوقع، مي سليم خلال الفترة الماضية من شائعات أبرزها زواجها من الفنان محمد كيلاني ولكن خرجت ونفت هذه الشائعة وأكدت أنها أخبار كاذبة وسخيفة وطالبت الإعلام بتحري الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بحياتها الخاصة.





أما الشائعة الثانية فكانت تزعم استعدادها للزواج من حمادة هلال وهو الأمر الذي نفاه هلال ومي وسخرا من كل ما نُشر حول هذا الأمر .



