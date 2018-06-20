اليوم يحتفل بذكرى ميلاده.. 5 معلومات لا تعرفها عن أحمد بدير

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد بدير والذي شارك في تقديم عشرات الأفلام والمسلسلات الكوميدية وحصد العديد من الجوائز الفنية وحصل على تكريمات بمصر والعديد من الدول العربية.





** أكمل اليوم أحمد بدير عامه الـ 73 اليوم ، فهو من مواليد 20 يونيو 1945 وقد حصل على ليسانس آداب ولكنه اتجه للفن وبدأ كمؤلف ثم عمل مخرجًا.





** 220 هو مجمل عدد الأعمال الفنية التي شارك بها أحمد بدير ، رصيده السينمائي لا يقل أهمية عن رصيده الدرامي والمسرحي .





** شغل منصب وكيل نقابة المهن التمثيلية لمدة تقترب من 12 عامًا، وكان أيضا رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان الضحك عام 2010 .





**فيلم "العصفور" ليوسف شاهين هو أول عمل سينمائي يشارك به أحمد بدير ثم إنهالت العروض الفنية عليه ومن أشهر اعماله السينمائية الكرنك ، اسكندرية ليه ، بطل من ورق ، سعد اليتيم ، كباريه وعمارة يعقوبيان .



