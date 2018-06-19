مصر أحلى تبث هتافات المصريين في شوارع روسيا

قالت أسما رؤوف المرشدة السياحية، ومؤسسة مبادرة مصر أحلى، اليوم الثلاثاء، إن مجموعات كبيرة من المصريين تجمعوا في شوارع روسيا، قبل عدة ساعات من بدء مباراة مصر روسيا، مرددين هتافات "مصر مصرEgypt Egypt"، داعين لمساندة المنتخب بكل قوة وحماس خاصة أن المنتخب في تلك المباراة يقع تحت ضغط الأرض والجمهور.



وأضافت «رؤوف» أنها قامت اليوم ببث فيديو على صفحات السوشيال ميديا يظهر هتافات المصريين في شوارع روسيا، مطالبة الجمهور في مصر بإرسال الهتافات التي يرغبون في سماعها خلال المباراة، علي العنوان التالي:

https://www.facebook.com/asmaraouftourguide/videos/522904248124991/?t=145



وأوضحت أن الصفحة تلقت بعض المشاركات التي تحفز على التشجيع مثل «تاتا تاتا روسيا هتشيل تلاته » و «مصر.. مصر »، فيما أكدت أن تواجد الجمهور المصري في الشارع كان لافتا لإنتباه مختلف الجنسيات التي تشارك في تشجيع منتخبات بلادهم.



وتابعت أن الإعلان عن مشاركة النجم العالمي محمد صلاح كان له أثر كبير على الترويج لاسم مصر بشكل كبير بين مختلف الجنسيات، مشيره إلي أن الجميع ينتظر مشاركة قوية من المنتخب المصري.



على صعيد متصل أكدت «مصر أحلى» أن تواجد المرشدين السياحيين، التابعين لـ«تيز تور» كان له دور كبير في التواصل مع الجانب الروسي، وتسهيل مهمة المبادرة في تصوير الفيديوهات، وشرح الهتافات وأغاني التراث المصري للروس الذين كانوا يلتفون حول المصريين، أثناء غنائهم في الشوارع والميادين.



وقالت «رؤوف» إن المشاهد التي يتم تصويرها خلال المونديال وكذلك ظهور "مو صلاح" ومشاركته في المباراة، سيتم استخدامها في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، لافتة إلى أن هناك مشاركة كبيرة من جانب المصريين والعرب لما يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي عن مصر في المونديال.



وأشارت إلى أن قناة روسيا اليوم تتابع نشاط المنتخب المصري، وتعد تقرير حاليا عن دور المبادرة في استغلال أحداث المونديال في الترويج للمقصد السياحي المصري.