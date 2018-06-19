المصريون يؤازرون المنتخب على أنغام المزمار البلدي.. فيديو

تجمع مئات الشباب المصريين بمنطقة وسط مدينة بطرسبرج الروسية، لمؤازرة لاعبي المنتخب المصري في مباراة مصر وروسيا والمقرر إقامتها مساء اليوم ضمن فعاليات كأس العالم ٢٠١٨.



وعلى إيقاع الطبول وأنغام الآلات النفخية والمزامير تفاعل آلاف الروس مع احتفالات المصريين والتى أثلجت قلوب الجميع.



وتفاءل المصريون بتحقيق فوز غال اليوم للمنتخب المصري على حساب نظيره الروسى، في المواجهة المرتقبة في تمام الثامنة مساء اليوم في إطار ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم.