محافظة القاهرة تكشر عن أنيابها لمخالفي التعريفة المقررة.. المحافظ: لدينا 17 موقفا رسميا لسيارات السرفيس و4 للأقاليم تخضع لسيطرتنا.. سحب رخص السائقين المخالفين وتحويلهم للنيابة فورا

متابعة تطبيق التعريفة المقررة بموقف عبد المنعم رياض

التنسيق مع المسئولين بالمحافظات لتوحيد تسعيرة الخط الواحد

مطالبة المواطنين بعدم الاحتكاك بالسائقين المخالفين والتوجه بعد الوصول للمسئولين بالموقف

سرعة الانتهاء من طباعة استيكرات لتعريفة الركوب الجديدة

تشكيل 3 لجان للمتابعة والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية

غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين

أجرى محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد جولة تفقدية بموقف عبد المنعم رياض، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بها.وطالب المحافظ اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعى بالقاهرة، بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظات المجاورة لتوحيد تسعيرة الخط الواحد في الجانبين لمنع حدوث مشاكل بين السائقين والركاب.وطالب المحافظ المواطنين بعدم الاحتكاك بالسائقين المخالفين أثناء الرحلة والتوجه بعد الوصول للمسئولين بالموقف وإبلاغهم برقم السيارة المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سائقها.وطلب الركاب المتواجدين بموقف عبد المنعم رياض من محافظ القاهرة زيادة عدد السيارات العاملة علي بعض الخطوط خاصة التي تربط التبين وحلوان والقطامية بوسط المدينة.وأضاف المحافظ ان السائقين الذين يقومون بتحصيل أجرة زائدة عن التعريفة المقررة أو يقومون بمخالفة خطوط السير المحددة أو تجزئة خط السير يتم سحب التراخيص منهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة العامة.وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من طباعة الاستيكرات الموضحة لتعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضعها في مكان ظاهر علي الزجاج الامامي والخلفي للسيارة مع نشر اللوحات التي توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط في مكان واضح في كل موقف مشيرًا إلى ان القاهرة بها 17 موقفا رسميا لسيارات السرفيس و4 مواقف لسيارات الأقاليم تخضع لسيطرة كاملة من المحافظة .ولفت المحافظ الى إن اللجان الثلاثة التي شكلتها المحافظة للمتابعة والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتعريفة الركوب المحددة مستمرة في عملها مشيرًا الي ان اللجنة الأولي برئاسة اللواء عمر جمجوم المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بالقاهرة تقوم بفرض الانضباط داخل مواقف السرفيس وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة ، والثانية برئاسة اللواء منيب العزب مدير عام مواقف الأقاليم تقوم بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة والتي تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف في حين تعمل اللجنة الثالثة برئاسة اللواء إبراهيم عوض مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة على التأكد من حسن سير المواقف والتعامل مع أي شكاوى وكذلك متابعة عمليات البيع فى محطات الوقود ومخازن انابيب البوتاجاز.وأشار م. عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الي أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى شكاوى المواطنين من محاولة بعض سائقى السرفيس المغالاة فى تعريفة الركوب ويتم التعامل معهم على الفور من جانب رجال المرور وجهاز النقل الجماعى بالقاهرة والمتواجدين على مدار اليوم بالكامل بالمواقف الرئيسية والعامة سواء التابعة لمواقف الاقاليم أو التابعة لسيارات السرفيس.