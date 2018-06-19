عبد العاطى يشارك بالمؤتمر الدولى للتنمية المستدامة بطاجكستان

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن بروتوكول التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة يسعي علي مدار 4 سنوات إلى دعم آليات التعاون والتنسيق فى إنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى في مجالات جودة المياه والهواء وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بنوعية المياه وخطط الموارد المائية والبيانات المتعلقة بإعداد خطط تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة علاوة علي دعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري وفروعه على مستوي الجمهورية.





كما أضاف في تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة متجها إلى العاصمة الطاجيكية دوشانبي خلال الفترة من ٢٠-٢٢ يونيو ٢٠١٨ أن ذلك يأتي من خلال إنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى، وفى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير السبل والمنهجيات الفعالة لتحسين إدارة وإستخدام الموارد الطبيعية وأهمها المياه، وإتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي يعد فيها البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية.





أوضح " وزير الرى "، أن البروتوكول يتضمن إعداد خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية وطرق رصد إرتفاع منسوب سطح البحر، وتبادل أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية وطرق معالجة المياه وخطط التأقلم والتكيف مع آثار التغير المناخى، علاوة على نشر الوعى البيئى المتعلق بحماية مصادر المياه من التلوث وترشيد إستهلاك المياه وغيرها من الموضوعات التى تخدم خطط الحفاظ على البيئة والموارد المائية.





كما أشار " عبد العاطى " ، الي وجود لجنه توجيهية من الوزارتين مسئولة عن تنفيذ وإدارة البروتوكول، برئاسة كل من وكيل وزارة الري والوكيل الدائم لوزارة البيئة وتضم عضويتها ممثلين عن الري كرؤساء هيئة حماية الشواطئ وهيئة مشروعات الصرف وقطاعات المياه الجوفية و التخطيط وحماية وتطوير نهر النيل وشئون الرصد والإتصالات والمعلومات و التدريب الإقليمي والمركز القومى لبحوث المياه.