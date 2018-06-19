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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بتسهيل قروض بنك الإسكان لـ 14 يوليو

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:12 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين بتسهيل قروض بنك الإسكان والتعمير فرع روكسى، لجلسة 14 يوليو للإطلاع وحضور أحد المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين أيمن عبداللطيف سلامة، وسامح أبوكنة.

وأسندت النيابة فى القضية رقم 858 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة، للمتهمين ن.ح. موظف ببنك الإسكان والتعمير، وم.م.محرر بجريدة أخبار البيئة، وأ.ص.بشركة التعمير للترويج المالى ببنك الإسكان والتعمير، تهمة تسهيل الحصول على قروض لـ 36 متهمًا، وذلك بتزوير مستندات تفيد بأن المتهمين موظفون في شركات مصر للطيران وبدر الدين للبترول مقابل الحصول على 40% من قيمة القرض.

وسهل المتهم الأول الاستيلاء على أموال البنك بمبلغ وقدره 6 ملايين و830 ألفا للمتهمين بأن وافق على قبول المستندات المقدمة متهم للحصول على هذه القروض مع علمه بتزويرها.

وارتكب المتهم الثاني تزوير المحررات الرسمية التي تفيد بمفردات المرتب والشهادات والإقرارات الخصم المنسوبة لشركة نصر للبترول والقابضة لمصر الطيران، بينما المتهم الثالث اشترك مع المتهم الثانى فى التزوير فى المحررات الرسمية، ومحررات إحدى الشركات المساهمة.

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