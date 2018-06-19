عائلة مصرية روسية تتنافس قبل المباراة.. من سيخطف لذة النصر؟

أن يجمع تحت سقف واحد أسرة كل فرد منهم يشجع فريقا معاديا للآخر أشبه بخلط الزيت مع الماء لا يجتمعان نهائيًا، فكيف يكون الحال إذا كان منزل واحد يضم زوجا روسيا وزوجة مصرية؟، كل واحد فيهم يحلم بأن يصعد منتخب بلاده إلى الدور الـ 16 في بطولة كأس العالم، ومع الأحلام سيكتب القدر لواحد منهم أن ينام حزنًا على فريقه.



في روسيا تزوجت لمياء مصرية الجنسية من سيرجي الروسي، وأنجبت منه ألكسندر، لم يخيل إليها يومًا أن تكون كرة القدم محل خلاف بين الأثنين، يخرج الثنائي مع طفلهما إلى الساحة المخصصة للمصريين لمتابعة مباريات كأس العالم مع أصدقائهم، بحسب ما جاء في موقع "العربية" بنسخته الإنجليزية.



واستعد الزوجان اليوم لمشاهدة مباراة مصر وروسيا ولكن ميول الهتاف مختلفة، فتقول لمياء: "هتافي اليوم هيكون لمصر وأتمنى فوز المنتخب المصري على المنتخب الروسي أعرف إن هذا الأمر سيخطف من سيرجي وأصدقائه لذة النصر"، بينما قال "سيرجي" إنه يتمنى أن تكون المباراة على قدر عالي من الروح الرياضية والمتعة ولكن في النهاية أتمنى أن يفوز المنتخب الروسي.



ولكن الثنائي في النهاية أبقوا ابنهما في منطقة حياد، ورفع كل منهما علم بلده على جانب من جوانب العربة الذي يجلس فيها "ألكسندر"، ولكن ترى لمياء أن "ألكسندر" عندما يكبر سيشجع المنتخب المصري بكل تأكيد.

