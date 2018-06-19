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محافظات

إزالة التعديات على أراضى جمعية النقراشى بإيتاى البارود

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:18 م
إزالة تعديات على
إزالة تعديات على اراضى جمعية النقراشى بايتاى البارود
جمالات الدمنهورى
نفذت الوحدة المحلية لمركز ايتاى البارود برئاسة المحاسب ابراهيم صالح و بالتنسيق مع الوحدة المحلية وحماية الأراضي بالإدارة الزراعية وحماية الأراضى بالإصلاح الزراعي والشرطة حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

أسفرت الحملة عن إزالة تعديات على مساحة 525 متر من اراضى الدولة الواقعة بزمام جمعية النقراشي بناحية جبارس قبلي على مساحة 525 متر من إجمالي المساحة الاجمالية والتى تقدر بـ 6 قراريط والباقي أرض فضاء .

جاء ذلك فى إطار تكثيف حملات إزالة التعديات بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

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