إجماع على سهولة الفيزياء والتاريخ لطلبة الثانوية العامة.. فيديو

خرج طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية والأدبية"، اليوم، في حالة من البهجة والسعادة، واحتضان أمهاتهم لطمأنتهن بشأن إمتحان الفيزياء والتاريخ، مبشرين بسهولتهما ومن ثم الحصول على أفضل الدرجات.



رصدت عدسة " صدى البلد" آراء طلبة الثانوية العامة بعد أداء إمتحان الفيزياء والتاريخ عقب إجازة عيد الفطر..



ليؤكد أيمن ممتاز، فى البداية لسهولة مادة التاريخ وخلوه من التعقيد والغموض مقارنة بالفيزياء لاحتوائها على جزئيات مركبة خاصة بالمعادلات الكيميائية والنسب فضلا عن صعوبة بعض النظريات.



وتشير منى مصطفى إلى أن معظم أجزاء مادتى الفيزياء والتاريخ من الكتاب المدرسى وخلوه من أى صعوبات تذكر مقارنة بالامتحانات السابقة.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (656343) بخلاف طلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، ويبلغ إجمالي عدد اللجان 1777 لجنة.



وكانت الوزارة قد أعلنت أنه سيتم فتح أبواب اللجان في تمام الثامنة والربع صباحا ليتم تفتيشهم بالعصا الإلكترونية لضبط أي وسائل غش قبل بدء الامتحان.

