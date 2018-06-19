ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إجماع على سهولة الفيزياء والتاريخ لطلبة الثانوية العامة.. فيديو

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:24 م
صدى البلد
عدسة : أحمد بيسو
خرج طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية والأدبية"، اليوم، في حالة من البهجة والسعادة، واحتضان أمهاتهم لطمأنتهن بشأن إمتحان الفيزياء والتاريخ، مبشرين بسهولتهما ومن ثم الحصول على أفضل الدرجات.

رصدت عدسة " صدى البلد" آراء طلبة الثانوية العامة بعد أداء إمتحان الفيزياء والتاريخ عقب إجازة عيد الفطر..

ليؤكد أيمن ممتاز، فى البداية لسهولة مادة التاريخ وخلوه من التعقيد والغموض مقارنة بالفيزياء لاحتوائها على جزئيات مركبة خاصة بالمعادلات الكيميائية والنسب فضلا عن صعوبة بعض النظريات.

وتشير منى مصطفى إلى أن معظم أجزاء مادتى الفيزياء والتاريخ من الكتاب المدرسى وخلوه من أى صعوبات تذكر مقارنة بالامتحانات السابقة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (656343) بخلاف طلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، ويبلغ إجمالي عدد اللجان 1777 لجنة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أنه سيتم فتح أبواب اللجان في تمام الثامنة والربع صباحا ليتم تفتيشهم بالعصا الإلكترونية لضبط أي وسائل غش قبل بدء الامتحان.

ترشيحاتنا

ماذا قال كوبر عن صلاح قبل ساعات من مواجهة روسيا؟.. فيديو

آس الإسبانية : فضيحة المنشطات ستطيح بروسيا من المونديال

أمطار غزيرة على ملعب كريستوفسكي قبل مواجهة مصر وروسيا

شاهد.. حيوان الليمور يتنبأ بنتيجة مباراة مصر وروسيا

شاهد.. القط أخيل يتوقع الفائز في مباراة مصر وروسيا

خالد بيومي يوجه تحذيرا لـ كوبر بشأن حكم مباراة مصر وروسيا

كأس العالم 2018.. التشكيل الرسمي لمباراة السنغال وبولندا

الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث من 15 عاما

وزيرا التعليم العالي والصحة يكشفان عن مفاجأة حول قوائم انتظار العمليات

كأس العالم 2018.. صدمة في تشكيل كولومبيا أمام اليابان

وزير الشباب: تواصلت مع مرتضى منصور لحل أزمة عضويات الزمالك

صديقة مقربة من ماهر عصام تكشف أسرار وفاته.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة بولندا والسنغال ..20 دقيقة ..أسود التيرانجا تهدر هدفا أمام النسور البيضاء

بالأحضان والقبلات طالبات الثانوية العامة يحتفلن بسهولة التاريخ .. صور

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

فيديو

إجماع على سهولة الفيزياء والتاريخ لطلبة الثانوية العامة.. فيديو
وزيرة الصحة: إشراف هندسة القاهرة على مركز المعايرة بمعهد ناصر
وزيرا التعليم العالي والصحة يكشفان عن مفاجأة حول قوائم انتظار العمليات
المصريون يؤازرون المنتخب على أنغام المزمار البلدي.. فيديو
عاجل.. انطلاق مباراة السنغال وبولندا بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟