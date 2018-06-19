شباب طور سيناء: نشجع المنتخب حتى آخر نفس.. فيديو وصور

استعد شباب جنوب سيناء لمباراة مصر وروسيا وحملوا الاعلام المصرية وقد امتلات المقاهي منذ عصر اليوم وخاصة فى شارع المنشية وعند شاشة العرض.



وقال عبد الله حسين أحد شباب طور سيناء أنه سوف يشجع المنتخب حتى اخر نفس فى عمره مشيرا الى انه كشاب لاول مرة يحضر مشاركة بلده كأس العالم الذى لم تشارك به منذ 28 سنة.



وأضاف محمد حسام احد شباب طور سيناء أنه اشترى مزمار لتشجيع المنتخب المصري مشيرا الى أنه يتوقع فوز منتخب مصر على روسيا مطالبا اللاعب محمد صلاح بتحقيق آمال الشعب المصري، وطالبوا الشباب بالخروج للشوارع عقب انتهاء المباراة للاحتفال بفوز المنتخب .



وقال احمد غباشى رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ ان السياح والجاليات الروس مع المصريين بشرم الشيخ تجمعوا لمشاهدة المباريات امام شاشات العرض ومحطات الانترنت التى خصصتها المحافظة بالمجان للسياح لمشاهدة مباريات كاس العالم .