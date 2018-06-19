تردد القناة الوحيدة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وروسيا

يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى مواجهة قوية مساء اليوم "الثلاثاء" أمام روسيا فى إطار ثانى لقاءات المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم المقام بروسيا.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، وستتم إذاعة مباراة مصر وروسيا الحاسمة في المجموعة الأولى عبر قناة "بي إن سبورت ماكس"، كما أن قناة "بي إن سبورت HD" المفتوحة ستنقل المباراة أيضًا مباشرةً من خلال التردد التالي على النايل سات: 12475 استقطاب عمودي - 27500.



ويتصدر منتخب روسيا قمة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على السعودية بخمسة أهداف دون رد، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثالث بدون نقاط وخسر مباراته الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف.