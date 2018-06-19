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أخبار العالم

شاهد.. فيديو تسبب في إقالة رئيس هيئة الترفيه السعودية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:21 م
العاهل السعودي
العاهل السعودي
شريف سيد
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من عرض السيرك الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، خلال عيد الفطر، وهو الحفل الذي تسبب في إقالة أحمد الخطيب من منصبه كرئيس لهيئة الترفيه السعودية.

وكشفت صحيفة "سبق" السعودية، وفق مصادر مطلعة أن الأمر الملكي الذي قضى بإعفاء الخطيب من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، صدر بناء على ما وقع من تجاوز في فعالية السيرك بالرياض، وما صاحب ذلك من ظهور لبعض لاعبات السيرك بلباس غير لائق.

وأكدت المصادر أنه سبق التشديد على مجلس إدارة هيئة الترفيه الذي يرأسها الخطيب على وضع شروط ومعايير واضحة ورقابة في حال التعاقد مع المشغلين الأجانب، وذلك بعد حادثة سابقة مشابهة في العام الماضي.

وأوضحت المصادر أن الخطيب أوضح في رده أن ضغط العمل وكثرة الملفات التي يعمل عليها صعّبا عليه متابعة تقيد الشركات المشغلة بالفعاليات الترفيهية بالشروط والضوابط.. وبين أن أعمال ملف الهيئة العامة للصناعات العسكرية وصندوق التنمية السعودي تحتاج منه لتفرغ كامل، وأنه غير قادر على تبرير ما حصل، ولا تبرير لعدم وصول هيئة الترفيه للمستهدفات والجودة المطلوبة منها، فصدر قرار إعفائه اليوم من هيئة الترفيه، وتفريغه للأعمال الأخرى التي يقوم بها.


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