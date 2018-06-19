ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا تدق طبول الحرب الاقتصادية ضد الولايات المتحدة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عثمان
أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الثلاثاء، فرض رسومًا جمركية على قائمة تضم عدد من المنتجات الأمريكية.

وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان إن القائمة النهائية للمنتجات سيتم إعدادها قريبًا، مشيرة إلى أن إعداد القائمة سيستغرق بضعة أيام.

وذكرت صحيفة "لينتا" الروسية في تقرير بعنوان "روسيا تعلن حربًا تجارية على الولايات المتحدة" أن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم أوريشكين أعلن تطبيق إجراءات مضادة تستهدف الشركات الأمريكية في سياق الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ضد العالم بأسره.

كانت روسيا أخطرت منظمة التجارة العالمية نهاية شهر مايو الماضي، بإمكانية فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية بقيمة 537.6 مليون دولار وذلك ردا على الرسوم التي فرضت على واردات الحديد والصلب من جانب ترامب.

ترشيحاتنا

صديقة مقربة من ماهر عصام تكشف أسرار وفاته.. فيديو

صحيفة سعودية تكشف موعد حفر قناة سلوى على حدود قطر

ألمانيا تعلن دعم ومساندة الفراعنة في مباراة مصر وروسيا

رسميا.. كوبر يعلن تشكيل مصر أمام روسيا.. وصلاح أساسيا

شركة الخمور ترد على محمد الشناوي ببيان رسمي

وزير الشباب: تواصلت مع مرتضى منصور لحل أزمة عضويات الزمالك

تردد القناة الوحيدة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وروسيا

كأس العالم 2018.. صدمة في تشكيل كولومبيا أمام اليابان

مباراة كولومبيا واليابان بث مباشر

دفن الفنانة آمال فريد دون جنازة في سرية تامة

مصر وروسيا.. «دزاجوييف» برا و«صلاح» جوا

كأس العالم 2018..أزمة مدوية فى تونس بعد الخسارة أمام الإنجليز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة بولندا والسنغال ..20 دقيقة ..أسود التيرانجا تهدر هدفا أمام النسور البيضاء

بالأحضان والقبلات طالبات الثانوية العامة يحتفلن بسهولة التاريخ .. صور

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

فيديو

إجماع على سهولة الفيزياء والتاريخ لطلبة الثانوية العامة.. فيديو
وزيرة الصحة: إشراف هندسة القاهرة على مركز المعايرة بمعهد ناصر
وزيرا التعليم العالي والصحة يكشفان عن مفاجأة حول قوائم انتظار العمليات
المصريون يؤازرون المنتخب على أنغام المزمار البلدي.. فيديو
عاجل.. انطلاق مباراة السنغال وبولندا بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟