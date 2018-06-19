روسيا تدق طبول الحرب الاقتصادية ضد الولايات المتحدة



وذكرت صحيفة "لينتا" الروسية في تقرير بعنوان "روسيا تعلن حربًا تجارية على الولايات المتحدة" أن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم أوريشكين أعلن تطبيق إجراءات مضادة تستهدف الشركات الأمريكية في سياق الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ضد العالم بأسره.



كانت روسيا أخطرت منظمة التجارة العالمية نهاية شهر مايو الماضي، بإمكانية فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية بقيمة 537.6 مليون دولار وذلك ردا على الرسوم التي فرضت على واردات الحديد والصلب من جانب ترامب.

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الثلاثاء، فرض رسومًا جمركية على قائمة تضم عدد من المنتجات الأمريكية.وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان إن القائمة النهائية للمنتجات سيتم إعدادها قريبًا، مشيرة إلى أن إعداد القائمة سيستغرق بضعة أيام.