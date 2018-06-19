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لهذا السبب على كل أب وأم زيارة أقسام الشرطة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:34 م
أب وأم وطفلهما
أب وأم وطفلهما
اسماء محمد
قال الدكتور علاء الغندور، استشارى نفسى، إن الأب والأم يفكر كلا منهما فى مصلحته فقط عندما يشعر أحدهما بالضيق أو استحالة العشرة مع الطرف الأخر يكن الطلاق هو الحل الأمثل ولايوجد حسبان لتأثير هذا القرار على الأولاد.

نصح "الغندور" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" الأهل بضرورة زيارة المراكز الخاصة بتأهيل أطفال الشوارع والملاجئ وأقسام الشرطة لرؤية حال هؤلاء الأطفال والأزمات المادية والنفسية والاجتماعية التى يتعرضون لها وكيف تحولت حياتهم لمأساة بكل المقاييس بسبب والديهم.

وأضاف أن انفصال الأب والأم يعرض الاطفال للإصابة بكثير من المشاكل النفسية نتيجة الحرمان من أحد الوالدين أو كلاهما فينظر الصغير لأقربائه ويشعر بالغيرة عندما يجد أنهم يتمتعون بدفئ الأسرة والحنان مما يصيب الطفل بالحقد والعدوانية والأنانية وبخل المشاعر، فضلا عن أنه يجعل الطفل أكثر عرضة للميول الانحرافية والإجرامية "فاحترسوا أيها الآباء".
دكتور علاء الغندور استشارى صحة نفسية دكتور علاء الغندور استشارى صحة نفسية

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