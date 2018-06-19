تحرير 548 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات مهملة بشوارع المنوفية

شنت إدارة المرور بالمنوفية بالاشتراك مع مديرية الأمن، حملة مكبرة لفرض حالة الانضباط بالشارع والسيطرة على المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة، وإيجاد بدائل مرورية في حالة التكدسات ولفحص السيارات المتروكة بالشوارع، خشية استخدامها في الأعمال الإرهابية.



أسفرت الحملة عن تحرير 548 مخالفة متنوعة، عبارة عن تحرير 40 مخالفة سحب رخصة قيادة، و66 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 4 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، وحالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 مرور، تم ضبط 359مخالفة، بجانب فحص 10سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.