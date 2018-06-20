مستشار المفتي يوضح حكم من ترك سجود السهو

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن سجود السهو سُنة وليس فرضًا ومن تركه صحت صلاتُه، ومن فعله تزداد صلاته أجرًا.





وأضاف «عاشور» في فتوى له، أن سجود السهو شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، موضحًا كيفيته بأنه عبرة عن سجدتين يسجدهما المصلى، قبل السلام.



