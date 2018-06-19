بث مباشر HD كورة لايف مباراة مصر وروسيا اليوم 19-6-2018 يلا شوت مصر

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موعد مباراة مصر وروسيا



تبدأ مباراة مصر وروسيا يوم الثلاثاء 19 يونيو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر و 21:00 بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا



تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة .



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