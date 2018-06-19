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محافظات

رئيس مركز ومدينة بلقاس يتفقد مستودع الغاز

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:00 م
رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة بلقاس يتفقد مستودع الغاز
همت الحسينى
تفقد اليوم الثلاثاء المحاسب محمد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس مستودع غاز بلقاس يرافقه كل من حاتم قابيل وغادة الحمادى نائبي رئيس المركز وحسام سمرة مساعدى رئيس المركز ومجاهد سعد بادارة التفتيش بالمحافظة وأحمد ماهر مدير المتابعة بالمركز.

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية لمتابعة عملية توزيع اسطوانات الغاز بالمنافذ وعلى الموزعين المعتمدين والإشراف عليهم وتوصيلها للمواطنين بالتنسيق مع مسؤول مستودع توريد الغاز بمدينة بلقاس.

فيما صرح رئيس مدينة بلقاس أن الأسطوانة يستلمها المتعهد بسعر 47 جنيها تمهيدا لبيعها للمواطن بـ 50 جنيها كما حذر المتعهدين من بيع الأسطوانة للمواطن بأكثر من هذا السعر الرسمى الذى حدده القانون قائلا: "المرة دى مفيهاش هزار".

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