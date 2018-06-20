في اليوم العالمي للأنيميا المنجلية كل ما تود معرفته.. الأعراض والنتائج ومخاطرها

19 يونيو اليوم العالمي للأنيميا المنجلية

الأنيميا المنجلية أخطر أنواع فقر الدم

11 عرضا للأنيميا المنجلية

ينتقل المرض بالوراثة من الآباء للأطفال





يجهل الكثير من الأشخاص معرفة أنواع الأنيميا فعند سماع اسمها يتبادر فى أذهان الكثير أن هناك نوعًا واحدًا لها أو اثنين بالكثير ولكن فى الحقيقة لها أنواع كثيرة منها الأنيميا المنجلية.





فى اليوم العالمي للأنيميا المنجلية 19 يونيو اعتاد العالم أن يحتفل بهذا اليوم تحت شعار "أنا أتألم.. بإمكانك أن تخفف أو تزيد من ألمي بطريقة تعاملك معي ومعرفتك بمرضي".





قررت منظمة الصحة العالمية في مايو 2010، اعتبار يوم 19 يونيو الاحتفال باليوم العالمي للانيميا المنجلية واضطرابات الهيموجلوبين.





قال الدكتور أحمد سند، استشارى أمراض الكلي والسكرى، إنه وفقا لدراسة حديثة، فإن فقر الدم له أنواع كثيرة منها الأنيميا، منها المنجلي وهو مرض وراثي مزمن غير معدٍ يصيب نخاع العظام وينتج عنه فقر دم مع تغير شكل كرة الدم الحمراء لتصبح هلالية الشكل كالمنجل والاسم مشتق من ذلك، ولها اسم آخر وهو الأنيميا المنجلية أو السكلسل.





وينتقل المرض بالوراثة من الآباء إلي الأطفال ويصيب الذكور والأناث علي السواء، ولا يحدث المرض إلا إذا كان كلا الأبوين ناقلين للمرض أو مصابين به أو كان أحدهم حاملًا لفقر الدم المنجلي وكون الآخر حاملًا أو مصابًا بالبيتا تلاسيميا، فإذا كان كلا الوالدين حاملين للمرض فإن هناك احتمالية أن يولد الطفل مصابًا بالمرض بصورته الشديدة بنسبة 25 في المائة في كل مرة تحمل فيها الزوجة.





وغالبًا ما تظهر الأعرض علي المريض في عمر ستة أشهر فما فوق، لأن الجسم لا يصنع خلايا الدم البالغ (الهيموجلوبين أي) إلا بعد عدة أشهر من الولادة، وتكمن مشكلة المرض في إنتاج نخاع العظم لكريات دم حمراء التي تنقل الغذاء والأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم غير طبيعية نتيجة لخلل في تكوين الهيموجلوبين، وهي قابلة للتكسر وتتحلل بعد فترة قصيرة من إنتاجها وقد تعيق مرور الدم خلال الشعيرات الدموية، وقد تسد عروق الدم فتسبب آلام مبرحة في أجزاء مختلفة من الجسم خاصة في العظام خاصة عظام الأطرف والظهر.





وتسد كريات الدم الحمراء المنجلية أي عرق من العروق الدموية في الرئتين أو في البطن أو حتى في المخ، وقد تسبب مضاعفات خطيرة، إضافة إلى الآلام المبرحة التي يعاني منها الشخص المصاب، موضحا أن هناك مضاعفات للمرض مثل قصور في القلب، وتضخم وقصور في الطحال، وقصور كلوي مزمن، وجلطة المخ.





عرف الدكتور أحمد سند استشارى أمراض الكلي و السكر الأنيميا المنجلية وهى نوع من أنواع فقر الدم المنجلي الانحلالي الذي يصيب كريات الدم الحمراء و من أشهر أمراض الدم الوراثية الانحلالية التي تسبب تكسر كريات الدم الحمراء و هو خلل وراثي في الدم .





و أشار سند ألى أنها تتميز بشكل غير طبيعي في جزيء الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء. وهذا يؤدي إلى ميل طبيعي للخلايا لأن تكون غير طبيعية .





نتائج الأنيميا المنجلية :

و حذر الاستشارى منها فهى ترتبط بمشاكل صحية حادة و مزمنة، مثل الالتهابات الحادة، هجمات من ألم شديد ("أزمة الخلايا المنجلية")، والسكتة الدماغية، وهناك خطر متزايد للموت.





أعراض مرض الأنيميا المنجلية:





مرض الأنيميا المنجلية مرض شديد الخطورة،يمكن ان يصيب الأطفال ذوي الأربع أشهر و لا تظهر أي أعراض للمرض على الأشخاص الحاملين لصفة الأنيميا المنجلية، أما المصابون بهذا المرض فيعانون من أعراض خطيرة تشمل ما يلي:

- ألم حاد في المفاصل والعظام.

- تجلطات بسبب الانسدادات في الأوعية الدموية.

- تآكل العظام وخاصة عظم الحوض والركبتين.

- تضخم في الطحال مما قد يفقده وظيفته.

- تكسر مفاجئ في خلايا الدم ينتج عنه أزمة صحية والتهابات عديدة .

- مشاكل في القلب بسبب زيادة العبء الواقع على هذه العضلة الناتج عن حدوث فقر الدم .

- زيادة احتمال إصابة المريض بالأمراض المعدية نتيجة عمليات نقل الدم المتكررة.

- انعكاسات نفسية سيئة لدى المريض نتيجة شعوره بالإحباط من المرض .

- فقر دم مزمن ناتج عن قصر عمر خلايا الدم الحمراء.

- نقص في النمو.