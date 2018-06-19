خليك إيجابي.. مبادرة بالإسكندرية للإبلاغ عن مخالفة التعريفة

أطلق الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية مبادرة " خليك إيجابي" للتبليغ عن مخالفة التعريفة الجديدة، ويناشد المواطنين بالتبليغ فورا عن أي تجاوزات تحدث من قبل السائقين خاصة بعدم تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم إقرارها، وذلك بالاتصال بالخط الساخن 15333 أو 114 أو بأرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المعلن عنها والتي تم توضيحها بالملصقات والبانرات والخاصة باستقبال شكاوي المواطنين.



وأوضح "المحافظ"، أنه عند الإبلاغ بالمخالفة يراعي تحديد نوع المخالفة التي تمت وتحديد رقم السيارة المخالفة.



ووجه المحافظ المواطنين بعدم الخضوع لابتزاز السائقين والإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات تحدث في تطبيق التسعيرة المقررة، مؤكدا عليهم عدم دفع أي مبالغ إضافية زيادة عن التسعيرة.



وشدد المحافظ علي تكثيف الحملات علي كافة المواقف للمتابعة والرقابة للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، أو عدد الركاب أو عدم تقسيم خط السير الواحد إلى عدة مراحل، إضافة إلى المخالفات الأخري، مؤكدا بأنه لن يسمح بأي تجاوزات للتسعيرة المقررة وأنه سيتم إتخاذ إجراءات مشددة لمنع أي تجاوز من خلال سحب الرخصة والإيقاف عن العمل وتوقيع غرامة مالية.