صدمة فى معسكر السامبا.. نيمار يغادر مران البرازيل مصابا فى الكاحل

غادر نيمار جونيور دا سيلفا نجم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ، المران الجماعي لمنتخب بلاده متأثرا بالإصابة وذلك قبل أيام من مواجهة كوستاريكا فى إطار الجولة الثانية للمجموعة الخامسة فى كأس العالم روسيا.



وشارك نيمار لأول مرة في مباراة رسمية منذ شهر فبراير الماضي أمام سويسرا في المواجهة السابقة للبرازيل في المونديال، ليتعرض خلالها لضربات متكررة من لاعبي الفريق السويسري .



وقال طبيب المنتخب البرازيلي إن نيمار غادر التدريبات بعد شعوره بآلام في كاحله الأيمن نتجت عن الضربات التي تعرض لها أمام سويسرا، سيعود بشكل طبيعي للتدريبات غدًا.



وتعادل منتخب البرازيل في المباراة الأولى له في المونديال ضد سويسرا بهدف لكل فريق، وسجل للسامبا فيليبي كوتينيو نجم برشلونة.



ويواصل منتخب البرازيل الاستعداد لمواجهة كوستاريكا يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لكأس العالم.