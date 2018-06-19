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محافظات

محافظ القليوبية: تثبيت العمالة المؤقتة بالتعليم

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 06:58 م
محافظ القليوبية تثبيت
محافظ القليوبية تثبيت العمالة المؤقتة بالتعليم
إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إيجاد حل لمشكلة العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم والبالغ عددهم 2596 عاملًا، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسيتم تثبيتهم لضمان استقرار صرف مرتباتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عشماوي اليوم، بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية التنظيم والإدارة ومدير عام الشئون الاقتصادية ومدير عام شئون العاملين.

وناقش المحافظ مع مديري التنظيم والإدارة ومدير عام شئون العاملين حصر الوظائف الشاغرة بالمحافظة خصوصًا من المهندسين والسائقين.

كما تناول الاجتماع تكوين الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية بمدينة الخانكة، حيث أمر بسرعة الانتهاء من الهيكل التنظيمي وتحويله لكيان بشري مكون من رئيس تنفيذي ونائبين ومديري إدارات وموظفين، وتكمن مهمة الجهاز في التعامل مع المستثمرين وتقديم الخدمات وتسهيل العقبات وتذليلها أمام المستثمرين وبحث مطالبهم والإشراف على المناطق الصناعية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الفرش الإداري للمبنى وتكليف مدير الشئون الاقتصادية بالإشراف على الجهاز ومتابعته ليكون على أتم استعداد لتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين بالمحافظة.

واختتم الاجتماع بمناقشة تكليف مدير التنظيم والإدارة بسرعة استكمال الملفات الخاصة بعقد لجنة القيادات للنظر في تعيين مدير عام للخدمات الزراعية ومدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة ومدير عام التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة ومدير عام الشئون الوقائية والرعاية الصحية بمديرية الصحة.

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