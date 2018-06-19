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كأس العالم

الزمالك يواصل تدريباته.. وجلال يركز على رفع اللياقة البدنية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 06:53 م
صدى البلد
ملك موسى
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني التدريبات الجماعية علي ملعب النادي، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية جدا خلال المران اليوم وذلك من أجل رفع معدل اللياقة لديهم.

وشمل المران عدة فقرات معظمها بدنية وتأهيلية وأخرى تدريبات بالكرة خفيفة.

واحتوت الفقرة الأولي والتي كانت لمدة 15 دقيقة على تدريب خفيف طولي فيما بينهم بالكرة.

وعقب هذه الفقرة قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بحيث تؤدي مجموعة تدريبات بدنية قوية لمدة 20 دقيقة تحت إشراف لوكاس مدرب الأحمال وأمير عزمي المدرب المساعد بينما تقوم المجموعة الأخرى بتقسيمه في الجزء الأخير من الملعب تحت إشراف نبيل محمود المدرب العام.. في حين تتم كل هذه الأمور تحت إشراف خالد جلال المدير الفني للفريق.

وقامت المجموعات بعمل التدريبات بالتبادل حتي نهايه المران.

وطالب جلال خلال المران اللاعبين ببذل اقصي ما لديهم خلال التدريبات وذلك املا منه في وصول الجميع إلى أعلى مستوى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

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