ترامب يتهم الديمقراطيين بتسهيل تدفق المهاجرين غير الشرعيين

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بأنهم يرغبون في تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد وغزوها.



وقال ترامب - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم "الثلاثاء" أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - "الديمقراطيون هم المشكلة. فهم لا يكترثون بشأن الجريمة ويرغبون في أن يتدفق المهاجرين غير الشرعيين - بصرف النظر عن مدى السوء الذي من الممكن أن يكونوا عليه - إلى البلاد ويغزونها، مثل عصابة (إم إس-13)."



وأضاف أن الديمقراطيين ليس بوسعهم الفوز في ظل سياساتهم المريعة، لذا فهم يرون هؤلاء المهاجرين كناخبين محتملين.



ومن المخطط أن يناقش ترامب في وقت لاحق اليوم مع المشرعين الجمهوريين تشريعات الهجرة، حيث تتعرض الإدارة الأمريكية الحالية لضغوط للتراجع عن سياستها بشأن الهجرة التي أدت إلى فصل نحو ألفي طفل قسرا عن والديهم المهاجرين من المكسيك للولايات المتحدة بشكل غير مشروع.