ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سفيرنا في روسيا: نحاول توفير كافة الوسائل المناسبة لراحة الجماهير المصرية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:04 م
السفير إيهاب نصر
السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا
كريـم الخـطيب
قال السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، إن السفارة نحاول توفير كافة الوسائل المناسبة لراحة الجماهير المصرية.

وأضاف «نصر» خلال لقائه على قناة «أكسترا نيوز» أنه تم إنشاء 4 نقاط قنصلية لتغطية المدن الأربع التي تشهد مباريات كأس العالم، مشيرا إلى أن السفارة تنسق من بداية سحب القرعة مع اتحاد كرة القدم.

وأوضح سفير مصر في روسيا، أنهم كانوا متوقعين تعرض بعض الجماهير لمشكلات صحية لذلك كان حريصا على الزيارات بنفسه، رغم أن جميعها كانت بسيطة، للإطمئنان على صحتهم على أكمل وجه.

ترشيحاتنا

بث مباشر HD كورة لايف مباراة بولندا والسنغال اليوم 19-6-2018 يلا شوت

السفير السوداني لـ"صدى البلد": انفراجة بمفاوضات تساعي سد النهضة المقبلة

مباراة كولومبيا واليابان بث مباشر

حقيقة تراجع bein sports المفتوحة عن إذاعة مباراة مصر وروسيا

تابع لايف مباراة بولندا والسنغال بث مباشر اليوم 19-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة

سفارة مصر بروسيا تطمئن على مواطنين تعرضا لوعكة صحية بموسكو

تردد القناة الوحيدة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وروسيا

خالد بيومي يوجه تحذيرا لـ كوبر بشأن حكم مباراة مصر وروسيا

شاهد.. حيوان الليمور يتنبأ بنتيجة مباراة مصر وروسيا

أغنية جديدة من الجالية المصرية بهولندا لتشجيع منتخب مصر.. فيديو

نيمار دا سيلفا على أبواب مغادرة مونديال روسيا

الزمالك يسعى لضم نجم الإسماعيلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة بولندا والسنغال ..20 دقيقة ..أسود التيرانجا تهدر هدفا أمام النسور البيضاء

وزيرة الصحة: ربط أسرّة الرعايات والحضانات بمنظومة مميكنة.. صور

العناني والوزير يتفقدان المتحف الكبير ومشروع تطوير هضبة الهرم

بالأحضان والقبلات طالبات الثانوية العامة يحتفلن بسهولة التاريخ .. صور

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

فيديو

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر | لايف
شاهد .. ملخص وأهداف مباراة السنغال وبولندا
سفير مصر في روسيا: متواجدون مع بعثة المنتخب لتسهيل الإجراءات
سفيرنا في روسيا: نحاول توفير كافة الوسائل المناسبة لراحة الجماهير المصرية
بث مباشر مباراة مصر وروسيا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟