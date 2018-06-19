سفيرنا في روسيا: نحاول توفير كافة الوسائل المناسبة لراحة الجماهير المصرية

قال السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، إن السفارة نحاول توفير كافة الوسائل المناسبة لراحة الجماهير المصرية.



وأضاف «نصر» خلال لقائه على قناة «أكسترا نيوز» أنه تم إنشاء 4 نقاط قنصلية لتغطية المدن الأربع التي تشهد مباريات كأس العالم، مشيرا إلى أن السفارة تنسق من بداية سحب القرعة مع اتحاد كرة القدم.



وأوضح سفير مصر في روسيا، أنهم كانوا متوقعين تعرض بعض الجماهير لمشكلات صحية لذلك كان حريصا على الزيارات بنفسه، رغم أن جميعها كانت بسيطة، للإطمئنان على صحتهم على أكمل وجه.

