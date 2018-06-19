سفير مصر في روسيا: متواجدون مع بعثة المنتخب لتسهيل الإجراءات

طمأن السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، الجميع على بعثة المنتخب المصري في روسيا، مؤكدا أنه متواجد بصفة دائمة متواجد مع بعثة المنتخب الوطني منذ وصوله موسكو حتى الآن ولا يوجد أي شكاوى حتى الآن.



وأضاف «نصر» خلال لقائه على قناة «أكسترا نيوز» أنه كان على تنسيق من بداية سحب القرعة مع اتحاد كرة القدم في نوفمبر الماضي لتلبية الاحتياجات والإقامة للبعثة.



وأوضح سفير مصر في روسيا، أن هناك قسما مخصصا في الفنادق للبعثة المصرية فقط، وهناك ممثلين عن السفارة المصرية المرافقة لبعثة المنتخب لتسهيل الإجراءات وتوفير المناخ المناسب ليسمح للمنتخب الوطني التركيز في مباريات المونديال وتلبية لهم احتياجاتهم.